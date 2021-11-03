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Выехать непросто: Что происходит на КПВВ «Станица Луганская»

03 ноября 2021, 21:03

Выехать непросто: Что происходит на КПВВ «Станица Луганская»

Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» продолжают ограничивать пропуск людей через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская». Накануне линию соприкосновения здесь смогли пересечь чуть более 300 человек, передает «Дом».

По словам выезжающих с временно оккупированной территории, выбраться оттуда непросто. В лучшем положении те, у кого есть прописка на подконтрольной Украине территории. Жительница пгт Станица Луганская Мария возвращается из Луганска.

«У меня там есть родственница, и мы по очереди ухаживаем за ней: месяц я, месяц моя сестра. Вот сейчас в Луганске, говорят, нет вакцины. Только и слышу, что в больницах людей очень много, и болеют, и умирают… Я иду домой, у меня прописка тут, вот и все», — рассказала Мария.

Боевики выпускают тех, у кого есть регистрация на подконтрольной Украине территории либо документы, подтверждающие необходимость лечения, обучения, ухода за родственником или погребения родственника по другую сторону линии соприкосновения, рассказывают местные жители.

«Причины — это ж целое дело, чтобы взять вот эти все справки. Вот у меня тут дача, и всю жизнь она у меня здесь. Лет 50 уже. И теперь вот такая морока. Раз в месяц я туда только могу приехать и обратно», — поделилась жительница Луганска Людмила.

Пропуск через «Станицу Луганскую» НВФ начали ограничивать с 10 октября, и пассажиропоток здесь уменьшился в 10 раз.

«На данный момент контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" пересекают до 400 человек в обе стороны ежедневно. Ранее КПВВ пересекали до 4 тыс. человек. КПВВ "Станица Луганская" функционирует с 08:00 до 16:00. Лицо, которое идет с временно неподконтрольной территории Украины на подконтрольную территорию, как и раньше, должно установить мобильное приложение "Вдома" и пройти десятидневную самоизоляцию», — рассказала начальник пресс-службы Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

По словам правозащитников, после фактического блокирования «Станицы Луганской» у жителей ОРДЛО остался еще один способ попасть на подконтрольную Украине территорию — заезжать со стороны России через пункты пропуска «Меловое» либо «Гоптовку». Многие едут так, чтобы в том числе пройти вакцинацию от коронавируса.

«Человек выбирает, с каким перевозчиком ему лучше поехать. Когда он приезжает (с территории РФ, — Ред.) на территорию Украины, на границу, то ему нужно сделать ПЦР-тест. Он делает ПЦР-тест, и после ПЦР-теста едет туда, где может сделать вакцинацию», — рассказала представительница «Восточной правозащитной группы» Екатерина Савочка.
 

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