СМИ: Новым замом Ермака станет бывший топ-менеджер Ахметова

Новым заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака станет член наблюдательного совета «Укроборонпрома» Ростислав Шурма. Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на источник в Офисе президента.



На этой должности Шурма должен заменить Юлию Свириденко, которую выдвинули на пост министра экономики. По словам источника издания, Шурма в среду уже посещал ОП, где Свириденко передала ему все дела.



«Назначение Шурмы — совместное решение президента и главы его офиса Андрея Ермака», — добавил собеседник «Бабеля».



Ростислав Шурма — бывший глава Запорожской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также работал гендиректором завода «Запорожсталь», финансовым директором Макеевского металлургического завода и заместителем директора металлургического дивизиона холдинга «Метинвест» Рината Ахметова. В мае 2021 года был назначен членом набсовета «Укроборонпрома».

3 ноября Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Алексея Любченко, который проработал на этой должности 5 месяцев. На его место планируют назначить замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Юлию Свириденко.