Рада назначила министров реинтеграции, промышленности и экономики

Верховная Рада поддержала назначение трех министров.



Так, Ирина Верещук стала вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Ее кандидатуру поддержали 260 голосами народных депутатов. До этого она была депутатом от фракции «Слуга народа», парламент досрочно прекратил ее полномочия.



Павел Рябикин 237 голосами назначен на должность министра по стратегическим отраслям промышленности. Рябикин с ноября 2020 года возглавлял Государственную таможенную службу.



Юлия Свириденко 256 голосами назначена первым вице-премьером — министром экономики. До этого она была заместителем главы Офиса президента.

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Накануне, 3 ноября, парламент уволил пять министров, среди которых министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр обороны Андрей Таран.



Сегодня, 4 ноября, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны.