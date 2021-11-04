Верещук назвала свои главные приоритеты на посту министра реинтеграции

Ирина Верещук. Фото: телеканал «Рада»

Кандидатка на пост вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время выступления в Верховной Раде озвучила свои главные приоритеты в случае назначения.



Так, Верещук пообещала провести аудит исполнения министерством профильных законов, постановлений Кабмина, указов президента и решений СНБО.



Также она пообещала создать экспертный и общественный совет при Минреинтеграции.



Верещук также обещает обеспечить надлежащее финансирование проектов по реинтеграции путем мобилизации усилий международных партнеров. Также она пообещала продолжить реализацию инфраструктурных проектов на Донбассе. В частности, по улучшению водоснабжения.



Важным аспектом кандидатка назвала гуманитарную составляющую — человекоцентричность. «Я глубоко убеждена, что гуманитарная составляющая — ключ к реинтеграции. В этом наша мягкая сила», — подчекрнула Верещук.



Говоря об информационной политике, Верещук подчеркнула, что с людьми в оккупации государство должно разговаривать «языком возвращения и воссоединения, языком поддержки и помощи». «Нам нужен более качественный контент, более продуманные и взвешенные месседжи и нарративы», — подчеркнула она.



Она также пообещала оказывать поддержку переговорам в Трехсторонней контактной группе. Также кандидатка заявила о необходимости создания Украинского национального центра развития мира.



«До конца текущего года мы должны создать специализированное государственное учреждение — Украинский национальный центр развития мира — для сбора доказательной базы нарушений прав, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессии Российской Федерации», — заявила Верещук.



Своим главным приоритетом она назвала работу с молодежью. «Я буду уделять особое внимание вопросам образования и трудоустройства молодежи с временно оккупированных территорий. Мы хотим, чтобы новая страница их жизни начиналась с переезда на подконтрольную территорию, где их будут ждать толерантные люди, качественное образование, работа, ипотека и возможность создать семью», — подчеркнула Верещук.



В конце своего выступления она обратилась к жителям неподконтрольной части Донбасса и Крыма.



«Мы вас любим и ждем! Независимо от того, какие у вас политические взгляды, религиозные предпочтения. Независимо от того, на каком языке вам удобно говорить. Придет время и мы обязательно будем вместе», — подчеркнула Верещук.

Сейчас Верещук является народным депутатом от фракции «Слуга народа».



До 3 ноября Минреинтеграции возглавлял Алексей Резников, которого сегодня Рада назначила министром обороны.