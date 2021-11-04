Рада назначила Резникова министром обороны

Алексей Резников. Фото: телеканал «Рада»

Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны. За соответсвующее решение народные депутаты отдали 273 голоса.

Какие фракции поддержали назначение Резникова министром обороны

Кандидатуру Резникова внес президент Владимир Зеленский, который прибыл на заседание парламента.



В кресле главы Минобороны Резников заменил Андрея Тарана.



До этого Резников с марта 2020 года был вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Во время своего выступления перед депутатами он вспомнил этот опыт.



«Я два года принимал участие в переговорах с российской стороной и скажу по своему опыту: сильная армия — это один из самых мощных дипломатических аргументов в мирном процессе. Хотим мира, хотим вернуть Крым и оккупированные районы Донетчины и Луганщины? Нужно повышать обороноспособность и стойкость страны», — заявил Резников.



1 ноября Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьера и главы Минреинтеграции. Рада отправила его в отставку 3 ноября.



Минреинтеграции может возглавить депутат от форакции «Слуга народа» Ирина Верещук.