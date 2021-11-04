В Украине с 8 ноября начнут отстранять от работы невакцинированных — разъяснение Минздрава

Начиная с 8 ноября в Украине представителей отдельных профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, начнут отстранять от работы, если человек не привит. Однако будут и исключения. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.



Он отметил, что 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, работников предприятий и организаций, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.



Это три основные группы:

представители центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

работники местных государственных администраций и их структурных подразделений;

работники учреждений образования (от детских садов и школ до вузов и научных учреждений).

Также максимальный уровень иммунизации будут требовать для персонала объектов критической инфраструктуры.



«Работники указанных организаций, если на 8 ноября не будут иметь прививку от коронавируса, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до того момента, пока они не получат прививку от COVID-19. Не могут быть отстранены от работы лица, имеющие противопоказания к вакцинации и которые предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения», — сообщил Кузин.



Он отметил, что сейчас данная форма справки №028 (о противопоказаниях к вакцинации) находится на утверждении центральных органов исполнительной власти, но она будет введена уже в ближайшие дни — до конца этой недели либо со следующего понедельника.



«Если противопоказания временные, то такая справка будет выдаваться на определенный промежуток времени — от 3-х или более месяцев и когда срок действия противопоказаний завершится — человек сможет получить прививку», — уточнил Кузин.



В отношении людей, которые имеют полные постоянные противопоказания к одному типу вакцин от коронавируса, он рекомендовал выбрать другой тип имеющихся вакцин и пройти иммунизацию.



Главный санврач подчеркнул, что работники, получившие одну дозу вакцины, также не могут быть отстранены от работы, поскольку данная мера применяется только к уклоняющимся или отказывающимся от вакцинации.



«Работники, получившие по крайней мере одну дозу прививки, не могут быть отстранены от работы, поскольку здесь речь не идет об уклонении от вакцинации», — пояснил Кузин.



По его словам, те люди, которые переболели коронавирусом и выздоровели, также могут получить медицинскую справку №028. Для них такая справка выдается максимум на три месяца.