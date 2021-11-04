Жители прифронтовых территорий нуждаются в дополнительных социальных льготах, считает Верещук

Жители прифронтовых территорий нуждаются в установлении дополнительных льгот, учитывая сложное социально-экономическое положение этих районов. Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге в Верховной Раде.



Она отметила, что одним из первых шагов на посту министра хочет осуществить поездку в Донецкую и Луганскую области, встретиться с жителями и представителями местной власти — главами громад и военно-гражданских администраций.



«Я хочу, прежде всего, поговорить с людьми. Люди, которые там живут, которые знают проблемы лучше всех, которые страдают от безработицы, от экологических угроз, которые действительно имеют на сегодня проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг», — сказала Верещук.



Она считает, что государство должно оказать жителям прифронтовых регионов дополнительную поддержку.



«Мы знаем, насколько тяжело даются сегодня льготы, которые нужно установить для тех территорий, потому что я считаю, что они нуждаются в таких льготах. Там очень мало рабочих мест, там люди держатся за шахты, пытаются каким-то образом зацепиться на работе, работают за копейки», — подчеркнула Верещук.