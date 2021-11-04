Достучаться до людей: Верещук надеется, что реинтеграция Донбасса займет меньше 25 лет

Новоназначенная вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук надеется, что реинтеграция неподконтрольного Донбасса займет меньше 25 лет. Об этом она сказала в ходе брифинга в Верховной Раде.



По ее словам, это зависит от того, как будет работать украинская власть, в том числе, с молодежью с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.



«Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, если она будет видеть тут, что ее ждет ипотека, ее ждет работа, и она захочет сюда приехать — наша молодежь, которая на сегодня в тяжелых условиях принимает решение, куда поехать учиться, — мы должны за нее бороться. И если мы это будем делать эффективно, — поверьте, это [реинтеграция] не 25 лет. Это намного меньше», — сказала вице-премьер.



При этом она не назвала хотя бы примерные сроки. «Давайте будем двигаться, и потом уже в процессе оценивать», — добавила Верещук.

Верховная Рада 4 ноября проголосовала за назначение Ирины Верещук вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Ее кандидатуру поддержали 260 голосами народных депутатов. До этого она была депутатом от фракции «Слуга народа», парламент досрочно прекратил ее полномочия.



Бывший вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что безопасная реинтеграция оккупированных территорий Донбасса может занять минимум 25 лет.