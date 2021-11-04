Отстранение от работы невакцинированных: Что делать переболевшим ковидом

С 8 ноября люди, которые не были привиты от коронавируса и переболели, но относятся к категориям, подлежащим обязательной вакцинации, должны предъявить работодателю документ о выздоровлении либо справку определенной формы.



Об этом рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Игорь Кузин.



По его словам, такие люди смогут сгенерировать сертификат о выздоровлении в приложении «Дія» и воспользоваться им, либо взять у семейного врача справку по форме №028 о временных противопоказаниях к вакцинации.



«Людям, которые переболели и выздоровели, выдается такая справка сроком действия максимум на три месяца после завершения болезни, и она также является основанием отложить проведение вакцинации на указанный срок», — отметил Кузин.



При этом главный санврач уточнил, что услуга оформления сертификата о выздоровлении в «Дії» пока находится в стадии завершения, и получить документ смогут только люди, которые заболеют после запуска этого сервиса.



«То есть ретроспективно через "Дію" нельзя будет сгенерировать сертификат о выздоровлении. Для таких людей, которые переболели, будет выдаваться справка о наличии противопоказаний сроком до трех месяцев», — пояснил Кузин.



По его словам, форма справки №028 уже находится на утверждении в министерстве юстиции, и будет доступна для получения у семейных врачей до понедельника, 8 ноября.

Начиная с 8 ноября в Украине представителей отдельных профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, начнут отстранять от работы, если человек не привит. Это касается, прежде всего, госслужащих, служащих органов местного самоуправления и работников сферы образования.