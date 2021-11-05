Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина в ОБСЕ: За неделю боевики 8 раз сбросили с беспилотников осколочные гранаты на позиции ВСУ

05 ноября 2021, 08:56

Украина в ОБСЕ: За неделю боевики 8 раз сбросили с беспилотников осколочные гранаты на позиции ВСУ

В период с 25 по 31 октября незаконные вооруженные формирования на Донбассе 8 раз сбросили с беспилотников осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 4 ноября, передает «Укринформ».

«Восемь раз российские вооруженные формирования использовали беспилотники для сброса гранат ВОГ-17, в том числе вблизи Павлополя, Станицы Луганской и Лебединского. Шесть раз БПЛА, в том числе "Орлан-10", пересекали линию столкновения для проведения разведки», — заявил Цымбалюк.

Он напомнил, что «Орлан-10» — это современный БПЛА производства Российской Федерации, и управлять им могут только хорошо обученные российские военнослужащие.

«Эти БПЛА регулярно пересекают линию столкновения в нарушение всех договоренностей с целью ведения разведки, а также корректировки артиллерийского огня российских вооруженных формирований», — добавил украинский посол.

Читайте также:

Трое военных ранены на Донбассе, боевики сбрасывали боеприпасы с беспилотников

Еще по теме

Прочее
беспилотники ситуация на фронте
Организации
ОБСЕ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
17:54
У «ДНР» нет денег на содержание «Донбасс Арены», но есть «задумки»
11:44
«ДНР» заявила о 875 новых случаях COVID-19, умерли 97 человек
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
16:10
Медицина и не только. В «ДНР» назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров
10:27
«ДНР» заявила о 1172 заболевших и 98 смертях от ковида за сутки
09:19
«ЛНР»: 266 заболевших и 47 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
14:06
«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе
12:20
«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек
12:09
В Донецке нашли взрывчатку на трубопроводе теплотрассы
11:59
«Единая Россия» готовится принять в свои ряды «чиновников Л-ДНР»
все новости
09:58
«Серых зон» на Донбассе не существует — Кулеба
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
09:10
ООС: Боевики снова стреляли на Донбассе из тяжелого вооружения
08:56
Украина в ОБСЕ: За неделю боевики 8 раз сбросили с беспилотников осколочные гранаты на позиции ВСУ
08:20
В Украине за сутки выявили почти 26,5 тысяч новых случаев коронавируса
23:30
Экс-глава МВД Аваков критикует «санкционную» работу СНБО
22:40
Фильм о Мариуполе времен Второй мировой войны вышел в прокат
22:00
В Донецкой области за месяц полиция насчитала более тысячи нарушителей карантина
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
20:57
МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина в оккупированный Крым
20:54
Аваков: Меня устраивает победа «сепаров» на выборах в Донецке. Главное, чтобы по украинской процедуре
20:34
Верещук считает, что русскому языку на Донбассе не нужен статус регионального
20:20
Пункт пропуска в Луганской области попал под минометный обстрел
20:09
Переболевшие коронавирусом смогут получить COVID-сертификаты: Подробности
19:46
Зеленский представил нового министра обороны
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция