Украина в ОБСЕ: За неделю боевики 8 раз сбросили с беспилотников осколочные гранаты на позиции ВСУ

В период с 25 по 31 октября незаконные вооруженные формирования на Донбассе 8 раз сбросили с беспилотников осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 4 ноября, передает «Укринформ».



«Восемь раз российские вооруженные формирования использовали беспилотники для сброса гранат ВОГ-17, в том числе вблизи Павлополя, Станицы Луганской и Лебединского. Шесть раз БПЛА, в том числе "Орлан-10", пересекали линию столкновения для проведения разведки», — заявил Цымбалюк.



Он напомнил, что «Орлан-10» — это современный БПЛА производства Российской Федерации, и управлять им могут только хорошо обученные российские военнослужащие.



«Эти БПЛА регулярно пересекают линию столкновения в нарушение всех договоренностей с целью ведения разведки, а также корректировки артиллерийского огня российских вооруженных формирований», — добавил украинский посол.