Кулеба: Глава МИД России продолжает избегать встречи в Нормандском формате

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров продолжает избегать встречи в Нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».



Он отметил, что недавно министерство иностранных дел России направило Германии, Франции и Украине свое видение заключительного документа, который должны будут подписать стороны после возможной встречи глав МИД Нормандского формата.



«Из последнего состоявшегося на дипломатическом треке. МИД РФ направил свои предложения в Германию, Францию и Украину их видение того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел. Но этот документ написан таким образом, что не остается никаких сомнений, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи, в то время, как мы видим нагнетание российской пропаганды и раскрутку маховика гибридной войны», — сказал Дмитрий Кулеба.