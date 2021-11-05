Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба: Глава МИД России продолжает избегать встречи в Нормандском формате

05 ноября 2021, 10:27

Кулеба: Глава МИД России продолжает избегать встречи в Нормандском формате

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров продолжает избегать встречи в Нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

Он отметил, что недавно министерство иностранных дел России направило Германии, Франции и Украине свое видение заключительного документа, который должны будут подписать стороны после возможной встречи глав МИД Нормандского формата.

«Из последнего состоявшегося на дипломатическом треке. МИД РФ направил свои предложения в Германию, Францию и Украину их видение того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел. Но этот документ написан таким образом, что не остается никаких сомнений, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи, в то время, как мы видим нагнетание российской пропаганды и раскрутку маховика гибридной войны», — сказал Дмитрий Кулеба.

Читайте также:

Лавров: Россия передала предложения по организации «нормандской» встречи 

Еще по теме

Люди
Сергей Лавров Дмитрий Кулеба
Прочее
Нормандский формат

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:59
«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
17:54
У «ДНР» нет денег на содержание «Донбасс Арены», но есть «задумки»
11:44
«ДНР» заявила о 875 новых случаях COVID-19, умерли 97 человек
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
16:10
Медицина и не только. В «ДНР» назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров
10:27
«ДНР» заявила о 1172 заболевших и 98 смертях от ковида за сутки
09:19
«ЛНР»: 266 заболевших и 47 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
14:06
«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе
12:20
«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек
12:09
В Донецке нашли взрывчатку на трубопроводе теплотрассы
все новости
12:27
Глава ЛугОГА: КПВВ на Донбассе могли бы пропускать по 50 тысяч человек в день
11:59
«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом
11:41
Преодоление вызовов дезинформации требует устойчивого развития независимых медиа — глава Представительства ЕС в Украине
11:30
Украинские следователи считают Януковича главой ОПГ
11:00
«Донбасс Медиа Форум» стартовал в Киеве
10:59
В Минреинтеграции рассказали о ситуации с задолженностью по выплатам пенсионерам из ОРДЛО
10:27
Кулеба: Глава МИД России продолжает избегать встречи в Нормандском формате
09:58
«Серых зон» на Донбассе не существует — Кулеба
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
09:10
ООС: Боевики снова стреляли на Донбассе из тяжелого вооружения
08:56
Украина в ОБСЕ: За неделю боевики 8 раз сбросили с беспилотников осколочные гранаты на позиции ВСУ
08:20
В Украине за сутки выявили почти 26,5 тысяч новых случаев коронавируса
23:30
Экс-глава МВД Аваков критикует «санкционную» работу СНБО
22:40
Фильм о Мариуполе времен Второй мировой войны вышел в прокат
22:00
В Донецкой области за месяц полиция насчитала более тысячи нарушителей карантина
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция