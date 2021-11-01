Лавров: Россия передала предложения по организации «нормандской» встречи

Россия передала свои предложения относительно возможности организации встречи в Нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе и ожидает реакции от других сторон. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



«Всегда видим смысл не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Мы передали коллегам наши предложения о том, как можно было бы обстоятельно подготовить следующий контакт в Нормандском формате — неважно, на каком уровне. Ожидаем реакции от них», — приводит слова Лаврова пресс-служба МИД РФ.



Российский министр подчеркнул, что другие участники Нормандского формата «говорят, что нужно скорее встречаться, но до сих пор не передали нам свое видение ожидаемых результатов».

В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.



22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин не давал обещание созвать встречу министров иностранных дел Нормандского формата, а лишь обещал подумать о такой возможности.



В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Лаврова «слабым оправданием».



25 октября посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что встреча глав МИД в Нормандском формате готовится, но дата ее проведения пока не определена.