В Минреинтеграции рассказали о ситуации с задолженностью по выплатам пенсионерам из ОРДЛО

На сегодня Ощадбанк является единственным банком, через который проходят соцвыплаты для внутренне перемещенных лиц, и на его счетах накопились миллиарды гривен неиспользованных средств пенсионеров из ОРДЛО. Об этом рассказала заместительница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук в интервью «Интерфакс-Украина».



Она сообщила, что Пенсионный фонд за прошлые годы учитывает около 11 миллиардов гривен задолженности пенсионерам, которые являются внутренне перемещенными лицами, и по тем или иным причинам им останавливали выплату пенсии.



«Кроме того, на 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд нам сообщал, что у них учитывается более 76 млрд грн невыплаченных пенсионных выплат за прошлые периоды пенсионерам из числа лиц, не состоящих на учете подконтрольных Украине территорий, то есть людей, не являющихся переселенцами и живущих на оккупированной территории. Они их учитывают, но нет достоверной информации об этих пенсионерах, что могло бы способствовать реальной оценке», — сказала Драганчук.



Заместительница министра напомнила, что на сегодняшний день единственный банк, сопровождающий пенсионные выплаты и куда переводятся средства Пенсионного фонда и другие социальные выплаты — это Ощадбанк.



«У него также есть определенный резерв средств, который перечисляется Пенсионным фондом и Минсоцом, и в этом фонде невыплаченных средств также учитывается миллиарды гривен, которые находятся на счетах внутренне перемещенных лиц, но не используются ими. Денежные средства не используются по разным причинам, в частности из-за отсутствия доступа к счетам, в связи с блокировкой КПВВ со стороны ОРДЛО», — сказала Драганчук.



Она отметила, что еще одной большой проблемой является то, что Ощадбанк планирует с 1 января 2022 года остановить действие карт внутренне перемещенных лиц, не получающих новые карты взамен просроченных.



«Они (Ощадбанк — Ред.) полтора года шли нам на встречу, но теперь в связи с разными причинами действие этих карт будет остановлено. Пенсионный фонд и Минсоц будут продолжать начислять выплаты внутренне перемещенным лицам, но переселенцы, которые сейчас остаются на оккупированных территориях и не могут физически уехать, не смогут иметь доступ к своим средствам даже через своих детей и внуков, проживающих на подконтрольной территории. Что будет дальше, я не знаю», — констатировала замглавы Минреинтеграции.