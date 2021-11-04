Проблемы с картами Ощадбанка и задолженность ВПЛ: Глава Минреинтеграции озвучила первоочередные задачи

Проблемы с карточками Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц и выплата задолженности переселенцам — эти вопросы будут одними из первоочередных для решения. Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге после своего назначения на должность.
«Знаю, что есть проблемы с карточками Ощадбанка, я сразу буду об этом говорить. Внутренне перемещенные лица, те люди, которые там [в ОРДЛО], получают соцвыплаты или пенсии на карты Ощадбанка, но Ощадбанк каким-то образом — сейчас будем разбираться почему — блокирует такие выплаты. Если это так, то сразу обращаюсь к руководству Ощадбанка — давайте мы вместе сядем и быстро решим проблемы», — сказала она.
Глава Минреинтеграции отметила, что ей известно о сформированной задолженности в несколько миллиардов гривен по выплатам для внутренне перемещенных лиц.
«Я знаю, что там накопилось несколько миллиардов гривен — миллиардов, я сейчас говорю то, что услышала от коллектива, с которым буду работать в министерстве, — и почему-то мы не можем решить. То есть все проблемы, которые можно решить через управленческие решения — я буду делать и решать немедленно», — подчеркнула Верещук.
Она добавила, что планирует также привлекать возможности международного и государственно-частного сотрудничества.
«Все, что можно привлечь как инструмент финансирования — я буду это делать», — сказала вице-премьер.
Верховная Рада 4 ноября проголосовала за назначение Ирины Верещук вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Ее кандидатуру поддержали 260 голосами народных депутатов. До этого она была депутатом от фракции «Слуга народа», парламент досрочно прекратил ее полномочия.
Читайте также:Верещук примет участие в переговорах ТКГ на следующей неделе