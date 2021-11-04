Проблемы с картами Ощадбанка и задолженность ВПЛ: Глава Минреинтеграции озвучила первоочередные задачи

Проблемы с карточками Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц и выплата задолженности переселенцам — эти вопросы будут одними из первоочередных для решения. Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге после своего назначения на должность.



«Знаю, что есть проблемы с карточками Ощадбанка, я сразу буду об этом говорить. Внутренне перемещенные лица, те люди, которые там [в ОРДЛО], получают соцвыплаты или пенсии на карты Ощадбанка, но Ощадбанк каким-то образом — сейчас будем разбираться почему — блокирует такие выплаты. Если это так, то сразу обращаюсь к руководству Ощадбанка — давайте мы вместе сядем и быстро решим проблемы», — сказала она.



Глава Минреинтеграции отметила, что ей известно о сформированной задолженности в несколько миллиардов гривен по выплатам для внутренне перемещенных лиц.



«Я знаю, что там накопилось несколько миллиардов гривен — миллиардов, я сейчас говорю то, что услышала от коллектива, с которым буду работать в министерстве, — и почему-то мы не можем решить. То есть все проблемы, которые можно решить через управленческие решения — я буду делать и решать немедленно», — подчеркнула Верещук.



Она добавила, что планирует также привлекать возможности международного и государственно-частного сотрудничества.



«Все, что можно привлечь как инструмент финансирования — я буду это делать», — сказала вице-премьер.

Верховная Рада 4 ноября проголосовала за назначение Ирины Верещук вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Ее кандидатуру поддержали 260 голосами народных депутатов. До этого она была депутатом от фракции «Слуга народа», парламент досрочно прекратил ее полномочия.