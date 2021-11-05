Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Военно-гражданские администрации не могут заменить конституционное право людей выбирать власть — ОПОРА

05 ноября 2021, 14:29

Военно-гражданские администрации не могут заменить конституционное право людей выбирать власть — ОПОРА

Ни один орган не может подменять собой нормы Всеобщей декларации прав человека и Конституции, которая определяет, что источником власти является народ. Об этом заявила глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в ходе панельной дискуссии «Выборы, которых не было: 18 подконтрольных громад без самоуправления и интернет-голосование РФ на оккупированной территории» Донбасс Медиа Форума.

«Народ не делегирует руководителям военно-гражданских администраций (ВГА), как и областных государственных администраций, представительскую функцию. И если народ не имеет полномочий делегировать через органы местного самоуправления, чтобы надлежащим образом управлять этими территориями, эффективным управленцам, менеджерам, депутатам, местным главам, и это является второстепенным, — никто не имеет права и полномочий свысока говорить о демократии и Конституции. Так начинаются все авторитарные режимы», — отметила Айвазовская.

По ее словам, никто не может решать, что они более эффективные управленцы, поскольку сам народ не делегировал им эти представительские функции.

Глава правления Гражданской сети ОПОРА подчеркнула, что когда упоминают о 18 громадах, понятно, что речь идет не о 18 выборов, потому что в этих громадах «разная ситуация».

Она привела пример 2015 года, когда решался вопрос, будет ли местное самоуправление в Мариуполе или будет ВГА, когда город обстреливали, была напряженная ситуация, в городе находилась тяжелая техника.

«Отдельные политические группы под очень прозападными, патриотическими лозунгами считали, что день выборов не должен состояться, устраивали провокации, уничтожали избирательные бюллетени, врывались в типографии, где они изготавливались, чтобы разорвать пакеты и выборов там не было. Но у Мариуполя есть лобби, и это господин Ахметов, это лобби — большой бизнес, в отличие от маленьких городков. Мариуполь получил местное самоуправление. Приедьте туда — разве там плохо? Вы прекрасно знаете, что расстояние от фактической линии соприкосновения там ближе, чем в некоторых из 18 громад, о которых мы сегодня говорим», — сказала Айвазовская.

Она отметила, что проблема также в том, что общество не имеет доступа к информации, которая должна была быть приложена к выводам ВГА, направленным в ЦИК, по поводу отмены выборов. По ее словам, не вся эта информация для служебного пользования.

«Общество должно знать и риски для ежедневной мирной жизни, а не только для организации волеизъявления как такового», — добавила Ольга Айвазовская.

Она напомнила, что подготовлен законопроект по определению критериев уровня безопасности для проведения выборов на прифронтовых территориях, и выводы по нему Венецианской комиссии ожидаются в декабре 2021 года. Согласно проекту документа, ответственность по определению критериев для проведения выборов ложится на СНБО.

Донбасс Медиа Форум-2021 проходит 5-6 ноября. Темой форума стала адаптация к вызовам современности. 

Расписание дискуссий, а также полный список спикеров и спикерок: https://donbasmediaforum.net.

Трансляции всех дискуссий можно посмотреть на Facebook-странице Донецкого института информации.

Читайте также:

Кириленко объяснил, как принималось решение о невозможности провести выборы в прифронтовых громадах 

Еще по теме

Организации
Опора военно-гражданские администрации
Прочее
Выборы Донбасс Медиа Форум

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:59
«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
17:54
У «ДНР» нет денег на содержание «Донбасс Арены», но есть «задумки»
11:44
«ДНР» заявила о 875 новых случаях COVID-19, умерли 97 человек
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
16:10
Медицина и не только. В «ДНР» назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров
10:27
«ДНР» заявила о 1172 заболевших и 98 смертях от ковида за сутки
09:19
«ЛНР»: 266 заболевших и 47 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
14:06
«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе
12:20
«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек
12:09
В Донецке нашли взрывчатку на трубопроводе теплотрассы
все новости
15:30
МИД: Европа не отменяла безвиз для Украины из-за коронавируса
15:29
Район КПВВ «Станица Луганская» попал под обстрел
14:58
Отстраненным от работы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 не будут выплачивать больничные
14:35
В Донецкой области за сутки от ковида умерли 62 человека
14:29
Военно-гражданские администрации не могут заменить конституционное право людей выбирать власть — ОПОРА
13:52
Более 600 семей переселенцев планируют обеспечить жильем в 2021 году в рамках госпрограмм
13:43
В Луганской области за сутки – более полутысячи новых случаев ковида
13:37
Кириленко объяснил, как принималось решение о невозможности провести выборы в прифронтовых громадах
13:05
От 9 до 11 лет тюрьмы: В Черкассах осудили троих боевиков «Л-ДНР»
12:52
СМИ: Послы Евросоюза снова считают Украину опасной для путешествий
12:38
Переселенцы смогут продлевать соцвыплаты онлайн
12:27
Глава ЛугОГА: КПВВ на Донбассе могли бы пропускать по 50 тысяч человек в день
11:59
«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом
11:41
Преодоление вызовов дезинформации требует устойчивого развития независимых медиа — глава Представительства ЕС в Украине
11:30
Украинские следователи считают Януковича главой ОПГ
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция