Военно-гражданские администрации не могут заменить конституционное право людей выбирать власть — ОПОРА

Ни один орган не может подменять собой нормы Всеобщей декларации прав человека и Конституции, которая определяет, что источником власти является народ. Об этом заявила глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в ходе панельной дискуссии «Выборы, которых не было: 18 подконтрольных громад без самоуправления и интернет-голосование РФ на оккупированной территории» Донбасс Медиа Форума.



«Народ не делегирует руководителям военно-гражданских администраций (ВГА), как и областных государственных администраций, представительскую функцию. И если народ не имеет полномочий делегировать через органы местного самоуправления, чтобы надлежащим образом управлять этими территориями, эффективным управленцам, менеджерам, депутатам, местным главам, и это является второстепенным, — никто не имеет права и полномочий свысока говорить о демократии и Конституции. Так начинаются все авторитарные режимы», — отметила Айвазовская.



По ее словам, никто не может решать, что они более эффективные управленцы, поскольку сам народ не делегировал им эти представительские функции.



Глава правления Гражданской сети ОПОРА подчеркнула, что когда упоминают о 18 громадах, понятно, что речь идет не о 18 выборов, потому что в этих громадах «разная ситуация».



Она привела пример 2015 года, когда решался вопрос, будет ли местное самоуправление в Мариуполе или будет ВГА, когда город обстреливали, была напряженная ситуация, в городе находилась тяжелая техника.



«Отдельные политические группы под очень прозападными, патриотическими лозунгами считали, что день выборов не должен состояться, устраивали провокации, уничтожали избирательные бюллетени, врывались в типографии, где они изготавливались, чтобы разорвать пакеты и выборов там не было. Но у Мариуполя есть лобби, и это господин Ахметов, это лобби — большой бизнес, в отличие от маленьких городков. Мариуполь получил местное самоуправление. Приедьте туда — разве там плохо? Вы прекрасно знаете, что расстояние от фактической линии соприкосновения там ближе, чем в некоторых из 18 громад, о которых мы сегодня говорим», — сказала Айвазовская.



Она отметила, что проблема также в том, что общество не имеет доступа к информации, которая должна была быть приложена к выводам ВГА, направленным в ЦИК, по поводу отмены выборов. По ее словам, не вся эта информация для служебного пользования.



«Общество должно знать и риски для ежедневной мирной жизни, а не только для организации волеизъявления как такового», — добавила Ольга Айвазовская.



Она напомнила, что подготовлен законопроект по определению критериев уровня безопасности для проведения выборов на прифронтовых территориях, и выводы по нему Венецианской комиссии ожидаются в декабре 2021 года. Согласно проекту документа, ответственность по определению критериев для проведения выборов ложится на СНБО.

Донбасс Медиа Форум-2021 проходит 5-6 ноября. Темой форума стала адаптация к вызовам современности.



Расписание дискуссий, а также полный список спикеров и спикерок: https://donbasmediaforum.net.



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