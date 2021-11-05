Кириленко объяснил, как принималось решение о невозможности провести выборы в прифронтовых громадах

Прежде, чем предоставить выводы Центральной избирательной комиссии о невозможности выборов в ряде громад Донецкой области, проводилась работа со всеми задействованными силовыми органами. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в ходе седьмого Донбасс Медиа Форума в Киеве.



Он пояснил, что каждый раз выводы в ЦИК готовились по одинаковой процедуре: сначала свои заключения о возможности или невозможности проведения выборов предоставляли руководители всех структур региона, которые причастны к вопросам безопасности.



«При этом в основе заключения, которое сформировало руководство операции Объединенных сил, было не субъективное видение, а давались данные о количестве обстрелов, раненых, количестве жертв среди местных жителей и военнослужащих», — сказал Кириленко во время панельной дискуссии «Выборы, которых не было: 18 подконтрольных громад без самоуправления и интернет-голосование РФ на оккупированной территории».



В то же время Кириленко отверг такую причину отмены выборов, как заинтересованность ВГА в контроле над бюджетом.



Он подчеркнул, что ВГА берут на себя полномочия тех городских и поселковых советов, которые функционировали до создания ВГА. И ответственность за бюджетный процесс несет руководитель ВГА, только меняется процедура, а «случай бюджетирования упрощенного — прямо пропорционален увеличению ответственности».



«Считаю исключительно бредом, когда говорят о "коррупции в военно-гражданских администрациях на местах, потому что там влияние на бюджет". Влияние на бюджет так же точно контролируется, только личной ответственностью руководителя ВГА, а не коллективной безответственностью [отдельных депутатов], если можно так более жестко сказать», — отметил Кириленко.



По его словам, на Донетчине создано 10 ВГА в прифронтовой зоне, и это содействует принятию более быстрых оперативных решений.