«Не думаю, что будут отключения»: Глава Луганской ОГА — о ситуации в энергетике области

В этом году есть проблемы с поставками угля на ТЭС, но отключений электроэнергии на Луганщине не ожидается. Об этом сказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в комментарии «Новостям Донбасса» в ходе Донбасс Медиа Форума – 2021.



Он отметил, что Луганская ТЭС в Счастье работает, несмотря на определенные проблемы с поставками угля. При этом в области есть резервные мощности.



«Мы открыли в прошлом году подстанцию Кременскую. Эта подстанция сделана так, что теперь Луганская область не является энергетическим островом. Когда были проблемы на Счастье (ТЭС) технические, буквально два дня, Кременская подстанция взяла на себя все мощности и абсолютно идеально все освоила, выполнила», — рассказал глава области.



По его словам, отключений электроэнергии в регионе, несмотря на кризис, не ожидается.



«Я не думаю, что будет прямо какой-то форс-мажор, что будут отключения. Я думаю, что мы все-таки выйдем из этой ситуации. Мы уже с народным депутатом Викторией Гриб включаемся в эту работу. Форс-мажоры я в теории допускаю, но на практике я не думаю, что они будут», — заключил Сергей Гайдай.