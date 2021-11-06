В Госпогранслужбе рассказали о пассажиропотоке на КПВВ за эту неделю

Из семи КПВВ на Донбассе продолжают функционировать только два. Незаконные вооруженные формирования ограничивают работу пропускных пунктов. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.



По данным ведомства, пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» уменьшился на 20% в сравнении с прошлой неделей. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию прошли 1472 человек, а на контролируемую территорию — 436 человек.



КПВВ «Новотроицкое» группировка «ДНР» по-прежнему открывает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. За эту неделю КПВВ пересекли 328 человек и 57 транспортных средства в направлении временно оккупированной территории, 236 человека и 53 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.