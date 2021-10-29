Спецпредставитель ЕС: Все КПВВ на Донбассе должны быть открыты, ковид — не оправдание

Все существующие контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения должны работать. Пандемия не может быть поводом для их закрытия. Об этом заявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор в интервью «РБК-Украина».



«Вопрос с местами несвободы — номер один. Но есть и вопросы с КПВВ. Ковид — это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества тех, кто пересекает КПВВ, но это открытая местность... Поэтому я не воспринимаю такой аргумент», — сказал Гилмор.



Он подчеркнул, что это прежде всего наказание для людей по обе стороны линии соприкосновения.



«Лишение их права контактировать со своими семьями и получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом и т.д. Люди, которые там страдают, особенно жители неподконтрольных территорий, должны иметь доступ к другой части страны. Это должно прекратиться и КПВВ должны быть открыты», — отметил спецпредставитель ЕС.