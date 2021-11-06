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Электроэнергия из Беларуси: доступ к импорту получила лишь одна компания. Ее создали месяц назад

06 ноября 2021, 18:43

Электроэнергия из Беларуси: доступ к импорту получила лишь одна компания. Ее создали месяц назад

Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в размере 5МВт в год начался. Об этом сообщил глава энергокомитета ВРУ Андрей Герус.

По его словам, объем мизерный, но интересно то, что импортировать будет только одна компания — ООО «ТЭТ групп» бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Всего в конкурсе участвовало 16 компаний.

«Именно ООО "ТЭТ групп" обходит и государственный Энергоатом, и ЭРУ Трейдинг, работающий на рынке более 5 лет. И она получает эксклюзивный/монопольный доступ к белорусской электроэнергии. При чем эта компания никогда раньше не осуществляла импорт, свою деятельность начала только в октябре», — пишет Герус.

По его словам, компанию уже проверяют соответствующие регуляторы на предмет махинаций на энергорынке на сотни миллионов гривен.

В 2019 году крупнейшим импортером из Беларуси была компания Д. Трейдинг (группа ДТЭК — ред.), также импортировал Нафтогаз Украины и еще 5 компаний. А всего за 2019-2020 года было более 10 импортеров.

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