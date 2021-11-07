В Украине за сутки выявили почти 17,5 тысяч заболевших коронавирусом

За субботу, 6 ноября, в Украине выявили 17 419 новых случаев заражения коронавирусом, что на 7 644 случая меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 8 520 пациентов, а 449 человек умерли.



Вчера госпитализировали 5 652 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 075 433 человек. Из них выздоровели 2 512 756 пациентов, а умерли 72 084 человека.



Кроме того, вчера 131 406 человек вакцинировались от COVID-19.



С начала прививочной кампании вакцинировались 19 259 252 человека. Из них получили одну дозу вакцины — 11 354 679 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 904 573 человека.