Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Более 25 тысяч заболевших ковидом выявили за сутки в Украине. Умерли 793 человека

06 ноября 2021, 08:45

Более 25 тысяч заболевших ковидом выявили за сутки в Украине. Умерли 793 человека

За пятницу, 5 ноября, в Украине выявили 25 063 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 425 случаев меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровел 11 817 пациентов, а 793 человека умерли.

Вчера госпитализировали 5 057 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 058 014 человек. Из них выздоровели 2 504 236 пациентов, а умерли 71 635 человек.

Кроме того, вчера 278 917 человек вакцинировались от COVID-19.

С начала прививочной кампании вакцинировались 11 269 341 человек. Из них получили одну дозу — 11 269 339 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 858 507 человек. Всего проведено 19 127 846 прививок.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:51
Зеленский призвал генсека Совета Европы содействовать освобождению пленников РФ
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 ноября
20:33
На Луганщине заочно будут судить «прокурора ЛНР»
11:59
«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
17:54
У «ДНР» нет денег на содержание «Донбасс Арены», но есть «задумки»
11:44
«ДНР» заявила о 875 новых случаях COVID-19, умерли 97 человек
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
16:10
Медицина и не только. В «ДНР» назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров
10:27
«ДНР» заявила о 1172 заболевших и 98 смертях от ковида за сутки
09:19
«ЛНР»: 266 заболевших и 47 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
все новости
11:34
В Минздраве перечислили места, где не могут требовать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест
10:22
CNN: Директор ЦРУ ездил в Москву из-за наращивания войск РФ возле границы с Украиной
09:36
«ЛНР»: За сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
09:19
Боевики 8 раз нарушали «тишину» за сутки
08:45
Более 25 тысяч заболевших ковидом выявили за сутки в Украине. Умерли 793 человека
23:51
Зеленский призвал генсека Совета Европы содействовать освобождению пленников РФ
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 ноября
23:14
В Пентагоне заявили, что не прекращают следить за активность войск РФ вблизи границы с Украиной
21:41
Зеленский вывел Резникова из переговоров по Донбассу
20:33
На Луганщине заочно будут судить «прокурора ЛНР»
20:00
Зеленский дал должность бывшему депутату, который голосовал за «Харьковские соглашения»
19:22
«Разумная политика»: Разумков создает в Раде межфракционное объединение
18:03
Боевики ранили военного на Донбассе
17:09
Глава Минкульта рассказал, когда в Раде начнут рассматривать закон о медиа
17:06
Драганчук: Критерии выплаты помощи переселенцам должны быть пересмотрены
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция