Более 25 тысяч заболевших ковидом выявили за сутки в Украине. Умерли 793 человека

За пятницу, 5 ноября, в Украине выявили 25 063 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 425 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровел 11 817 пациентов, а 793 человека умерли.



Вчера госпитализировали 5 057 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 058 014 человек. Из них выздоровели 2 504 236 пациентов, а умерли 71 635 человек.



Кроме того, вчера 278 917 человек вакцинировались от COVID-19.



С начала прививочной кампании вакцинировались 11 269 341 человек. Из них получили одну дозу — 11 269 339 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 858 507 человек. Всего проведено 19 127 846 прививок.