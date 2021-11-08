В Украине выявили 13 тысяч случаев коронавируса за сутки. Умерли 473 человека

За воскресенье, 7 ноября, в Украине выявили 13 068 новых случаев заражения коронавирусом, что на 4 351 случай меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 8 200 пациентов, а 473 человека умерли.



Вчера госпитализировали 3 532 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 088 501 человек. Из них выздоровели 2 520 956 пациентов, а умерли 72 557 человек.



Кроме того, вчера 85 083 человека вакцинировались от COVID-19.



С начала прививочной кампании вакцинировались 11 406 284 человека. Из них получили одну дозу вакцины — 11 406 282 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 938 053 человека. Всего проведено 19 344 335 прививок.