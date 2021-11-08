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На Луганщине обстрелом поврежден газопровод

08 ноября 2021, 11:24

На Луганщине обстрелом поврежден газопровод

Незаконные вооруженные формирования в ходе обстрела 7 ноября повредили распределительный газопровод высокого давления вблизи села Нижнее Луганской области. Возник пожар, 773 абонента остались без газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба «Луганскгаза».

«При обстреле вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи села Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара», — отмечается в сообщении.

Без газоснабжения осталось 773 абонента, из них 445 — в селе Нижнее и 328 — в селе Крымское.

Специлисты «Луганскгаза» обследуют газопровод и устанавливают степень его повреждения.

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