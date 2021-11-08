«Белэнерго» отказалась от поставок электроэнергии в Украину по ранее заключенным контрактам

Белорусское производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» начиная с ноября этого года не будет поставлять в Украину электроэнергию.



Соответствующий документ опубликовала у себя в Facebook член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная.



«Уважаемые партнеры! ГПО "Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в объединенную энергетическую систему на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется», — говорится в письме, где стоит подпись директора белорусской компании.



Документ датирован 8 ноября, соответственно, поставок с этой даты не будет.



