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Проститься со Звягильским пришли Ахметов и экс-регионалы

Обновлено
09 ноября 2021, 10:42

Проститься со Звягильским пришли Ахметов и экс-регионалы

В Киеве в помещении клуба Кабинета министров проходит церемония прощания с народным депутатом восьми созывов, и.о. премьер-министра Украины (1993-1994) Ефимом Звягильским. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Одними из первых проститься с политиком пришли мэр Киева Виталий Кличко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Также среди пришедших замечены народные депутаты от ОПЗЖ Юрий Бойко и Наталья Королевская, мэр Донецка Александр Лукьянченко, бывшие нардепы от Партии регионов Анатолий Близнюк, Татьяна Бахтева, Анна Герман. Лидер «Батькивщины» и нардеп Юлия Тимошенко. Бывший глава Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий и другие.

Кроме того, пришли миллиардер Ринат Ахметов и его бизнес-партнер по «Метинвесту» Вадим Новинский.

Ринат Ахметов

Вадим Новинский

Юлия Тимошенко

Александр Лукьянченко и Анатолий Близнюк

Ринат Ахметов и Александр Лукьянченко

Наталья Королевская и Анна Герман

Татьяна Бахтеева

Андрей Шишацкий

Сергей Третьяков

Ефим Звягильский умер 6 ноября в возрасте 88 лет. По данным СМИ, несколько дней назад он попал в реанимацию, причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.

Звягильский родился 20 февраля 1933 года в Донецке. Работал в угольной отрасли, с 1979 года — в течение 13 лет — Звягильский был директором «Шахты им. А. Ф. Засядько», а в 1992-1993 годах совмещал это с постом мэра Донецка.

Являлся одним из соучредителей Партии регионов. У Звягильского было множество наград, включая звание Героя Украины.

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