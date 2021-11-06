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Умер бывший народный депутат из Донецка Ефим Звягильский

06 ноября 2021, 13:21

Умер бывший народный депутат из Донецка Ефим Звягильский

Бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер. Эту информацию «Новостям Донбасса» подтвердил его помощник Виталий Спивак.

Причины смерти он не назвал.

При этом ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что Звягильского перевели в реанимацию из-за осложнений от коронавируса.

Звягильский родился 20 февраля 1933 года в Донецке. С 1957 по 1970 годы работал на донецкой шахте № 13 треста «Куйбышевуголь», до 1979 года был директором шахтоуправления «Куйбышевская». В течение 13 лет Звягильский — директор «Шахты им. А. Ф. Засядько», а в 1992-1993 годах совмещал это с постом мэра Донецка. Во время шахтерских протестов, которые начались с управляемой им «Шахты им. А. Ф. Засядько», был назначен первым вице-премьером, а после отставки Леонида Кучмы стал исполнять обязанности премьер-министра. Избирался народным депутатом восьми из девяти созывов Верховной Рады (сперва по мажоритарке как беспартийный, потом от Партии регионов и Оппозиционного блока).

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