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Проститься со Звягильским пришли Ахметов, Шмыгаль, Тимошенко и экс-регионалы

09 ноября 2021, 10:42

Проститься со Звягильским пришли Ахметов, Шмыгаль, Тимошенко и экс-регионалы

В Киеве в помещении клуба Кабинета министров проходит церемония прощания с народным депутатом восьми созывов, и.о. премьер-министра Украины (1993-1994) Ефимом Звягильским. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Одними из первых проститься с политиком пришли мэр Киева Виталий Кличко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Также среди пришедших замечены премьер-министр Денис Шмыгаль народный депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко, мэр Донецка Александр Лукьянченко, бывшие нардепы от Партии регионов Анатолий Близнюк, Татьяна Бахтева, Анна Герман. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Бывший глава Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий и другие.

Кроме того, пришел миллиардер Ринат Ахметов.

Узнать всех визитеров трудно из-за того, что они в масках.

Ефим Звягильский умер 6 ноября в возрасте 88 лет. Несколько дней назад он попал в реанимацию, причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.

Звягильский родился 20 февраля 1933 года в Донецке. Работал в угольной отрасли, с 1979 года — в течение 13 лет — Звягильский был директором «Шахты им. А. Ф. Засядько», а в 1992-1993 годах совмещал это с постом мэра Донецка.

Являлся одним из соучредителей Партии регионов. У Звягильского было множество наград, включая звание Героя Украины.

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