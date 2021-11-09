В ОРДО на время отключат мобильный интернет

Мобильный оператор группировки «ДНР» «Феникс» 10 ноября отключит для своих абонентов мобильный интернет. Об этом сообщило «министерство связи ДНР».



Как уточняется, отключение связано с тем, что с 00:00 до 6:00 этого дня будут проводиться технические работы.



В «минсвязи» предупреждают, что в указанный период на всей территории ОРДО для абонентов «Феникса» будет отсутствовать мобильный интернет, а также «будут недоступны возможности смены тарифов, подключения и отключения пакетов мобильного интернета».