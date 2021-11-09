Остатки по невыплаченным пенсиям жителей ОРДЛО составляют 5,32 миллиарда гривен — Минреинтеграции

Сумма невыплаченных пений жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей за несколько лет достигла 5,32 млрд гривен. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала «Дом».



Она заверила, что деньги накапливаются на карточных счетах пенсионеров, и кроме них, средства никто забрать не сможет. «Нельзя с карточных счетов забрать деньги напрямую, например, в бюджет, и как-то ими воспользоваться. Это будет нарушение, уголовное преступление», — подчеркнула Верещук.



Глава Минреинтеграции отметила, что существует проблема выплаты долгов по предыдущим периодам, прежде всего, из-за закрытых боевиками КПВВ.



«Действительно есть вопросы к некоторым лицам, но это не означает, что все под одну гребенку должны страдать. То есть сейчас же заблокированы выплаты долгов всем пенсионерам, которые там проживают (на оккупированной территории, — Ред.). И мы понимаем, что этот долг накапливается. По этим лицам за эти годы остатки (невыплаченные пенсии, — Ред.) составляют 5 млрд 320 млн грн. Это очень много», — сказала Верещук.



Она добавила, что в правительстве будут обсуждать возможность продления действия карт Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц и после 1 января.



«В любом случае я могу успокоить наших людей, — потому что уже объявлена дата, 1 января 2022 года, — мы сделаем все от нас зависящее, чтобы люди не пострадали. Возможно, мы пролонгируем [действие банковских карт], потому что сейчас люди не могут приехать из-за COVID-ограничений, по иным причинам. Мы войдем в положение людей, и я обещаю, что мы проработаем этот вопрос так, чтобы люди не пострадали», — отметила вице-премьер.



В то же время она подчеркнула, что случаи злоупотребления ситуацией с выплатами будут расследовать соответствующие службы.



«Есть информация, что эти платежные карты забирали у людей там (на оккупированной территории, — Ред.), или отдавали только часть средств, а остальные деньги шли, как мне сказали, на финансирование терроризма. Это тоже может иметь место. Для этого у нас есть спецслужбы», — сказала Верещук.



«Мы проработаем этот вопрос. И я обещаю, что люди, которые должны получить эти деньги в соответствии с законом Украины, их получат. Нам просто нужно чуть-чуть времени, чтобы разобраться в этом вопросе», — добавила вице-премьер.

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