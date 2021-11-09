Полмиллиона доз вакцины AstraZeneca выбросили из-за истечения срока годности

В конце октября в Украине утилизировали 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, так как истек срок годности. Об этом в Министерстве здравоохранения сообщили в ответе на запрос LIGA.net.



В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 ноября в Украине оставалось около 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca, срок годности которых заканчивался 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации.



Минздрав добавил — точное количество просроченных доз будет известно после пересчета препаратов в регионе.



В настоящее время в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. Минздрав пишет, что они будут использоваться для вакцинации в качестве первой и второй дозы.