Минздрав расширил список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения дополнило список работников, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба МОЗ.



Согласно приказу, теперь к педагогам и служащим центральных и местных органов власти добавились сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.2015 № 83. В частности, это работники госпредприятий оборонного сектора, сферы энергетики, связи, сотрудники водоканалов, железной дороги, морских портов, аэропортов, Укрпочты, а также ряда государственных промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, хлебокомбинатов и проч.

Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.



«Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решений Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, Перечня медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденного приказом Минздрава от 16.09.2011, не будут подлежать обязательной вакцинации», — пояснили в министерстве.

С 8 ноября в Украине представителей отдельных профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, должны отстранять от работы, если человек не привит. Это касается госслужащих, служащих органов местного самоуправления и работников сферы образования. Отстранение будет длиться до момента вакцинации работника хотя бы одной дозой прививки. Те, у кого есть противопоказания к вакцинации, должны предъявить работодателю соответствующий документ.