Минздрав расширил список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения дополнило список работников, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба МОЗ.
Согласно приказу, теперь к педагогам и служащим центральных и местных органов власти добавились сотрудники:
Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.
«Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решений Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, Перечня медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденного приказом Минздрава от 16.09.2011, не будут подлежать обязательной вакцинации», — пояснили в министерстве.
С 8 ноября в Украине представителей отдельных профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, должны отстранять от работы, если человек не привит. Это касается госслужащих, служащих органов местного самоуправления и работников сферы образования. Отстранение будет длиться до момента вакцинации работника хотя бы одной дозой прививки. Те, у кого есть противопоказания к вакцинации, должны предъявить работодателю соответствующий документ.