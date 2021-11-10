На заседании СНБО обсудят ситуацию на границе с Беларусью

Одной из тем сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины будет ситуация, которая сложилась на белорусско-польской границе. Об этом сообщил журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов.



«Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки министерства обороны, потом было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня — заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов [скопление мигрантов на границе Беларуси с Польшей]», — приводит слова Данилова «Интерфакс-Украина».

9 ноября президент Владимир Зеленский поручил созвать заседание СНБО в среду 10 ноября. В повестке также вопрос с энергетикой.



В ночь на 10 ноября две группы мигрантов из Ближнего Востока прорвали польскую границу со стороны Беларуси. Польские пограничники успели вернуть часть мигрантов на линию границы, остальных ищут.



На границе с белорусской стороны по-прежнему остаются несколько сотен человек.



Польша и власти Евросоюза обвинила Беларусь в попытке провокации. По мнению ЕС, Минск ведет гибридную войну, принимая беженцев с Ближнего Востока и отправляя их в Литву и Польшу. В ответ Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что после введения санкций у Минска нет денег, чтобы решать проблему мигрантов.