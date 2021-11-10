В РФ заявили, что военные учения США в Черном море якобы связаны с подготовкой наступления на Донбассе

В Министерстве обороны России заявили, что в ходе военных учений США в Черном море идет «изучение предполагаемого театра военных действий в случае эскалации на Донбассе», передает «РИА Новости».



«С учетом того, что в учении, кроме американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — считают в российском Минобороны.



Там также заявили, что «подобные действия дестабилизируют обстановку в Черноморском регионе», а одной из целей является «военное освоение территории Украины».