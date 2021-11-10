Обновленная хартия Украина-США о стратегическом партнерстве будет иметь несколько новых аспектов по сравнению с предыдущим документом. Они будут связаны, в частности, с противодействием российской агрессии.



Об этом сообщил прибывший в Вашингтон глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Укринформ».



«Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии. Когда вы увидите этот текст и часть, посвященную российской агрессии, это будет свидетельством необратимости американской политики по поддержке Украины по противодействию РФ и российской агрессии», — сказал Кулеба.



Он подчеркнул, что хартия — это стратегический документ, который на десятилетие будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США. «То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но хартия будет продолжать действовать», — пояснил министр.



В то же время, по его словам, Украина и США уже сейчас нарабатывают конкретные шаги по взаимодействию не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе.



«Мы уже заключили в этом году соглашение о безопасности с США, и наше Минобороны совместно работает с американскими коллегами, чтобы "расшивать" его в конкретные программы и проекты взаимодействия», — отметил глава МИД.



В этой связи Кулеба также подчеркнул, что во время нынешнего визита в Вашингтон у украинской делегации также будут встречи в Пентагоне, Совете национальной безопасности США и экспертных кругах, которые влияют на формирование американской политики.

В среду , 10 ноября, запланировано заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором будут председательствовать главы внешнеполитических ведомств двух стран Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен. Ожидается, что они подпишут обновленную хартию Украина-США о стратегическом партнерстве, которая заменит предварительный документ, заключенный еще в 2008 году между двумя странами.