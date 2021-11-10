ОБСЕ: С начала года на Донбассе 15 человек погибли от обстрелов, 66 – ранены

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о троих раненых мирных жителях Донбасса, о которых сообщали незаконные вооруженные формирования в последние недели октября.



«Два человека пострадали в результате обстрела, а еще один — вследствие огнестрельного ранения. Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди гражданского населения с начала 2021 года достигло 81 человека (15 погибших и 66 раненых)», — говорится в отчете СММ ОБСЕ.



Также Миссия уточнила информацию о повреждении 21 дома и действующего садика по обе стороны от линии соприкосновения, в частности в Гранитном и Куйбышевском районе Донецка, а также в Золотом-5 (Михайловке) в Луганской области. В общей сложности с начала 2021 года СММ подтвердила информацию о повреждении 142 жилых домов и других объектов инфраструктуры.