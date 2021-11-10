СНБО: На Украину надвигается новая волна дестабилизации, спровоцированной РФ

Россия своими действиями на разных направлениях провоцирует новую волну дестаблизации в Украине. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко в статье для «Укринформа».



По его словам, спровоцированная извне внутренняя турбулентность в Украине возможна в разных сферах. Это будет предусматривать:

энергетический кризис по всем составляющим. «Россия уже постепенно обрезает транзитный потенциал Украины, сужает возможности реверсных поставок в Украину газа и блокирует доступ к альтернативным источникам голубого топлива. С ноября Москва блокирует экспорт энергетического угля в Украину и под надуманными предлогами препятствует его поставкам из Казахстана (не предоставляет полувагоны, рассортирует эшелоны и т.п.). Кремль разрешил поставку электроэнергии из Беларуси, но в незначительных объемах и в самый кризисный момент может спровоцировать блэкаут и веерные отключения электроэнергии», — пишет Демченко;

«Россия уже постепенно обрезает транзитный потенциал Украины, сужает возможности реверсных поставок в Украину газа и блокирует доступ к альтернативным источникам голубого топлива. С ноября Москва блокирует экспорт энергетического угля в Украину и под надуманными предлогами препятствует его поставкам из Казахстана (не предоставляет полувагоны, рассортирует эшелоны и т.п.). Кремль разрешил поставку электроэнергии из Беларуси, но в незначительных объемах и в самый кризисный момент может спровоцировать блэкаут и веерные отключения электроэнергии», — пишет Демченко; антиковидные протесты . По словам первого замсекретаря СНБО, уже сейчас через социальные сети, подконтрольные медиа и агентов влияния российские спецслужбы пытаются подорвать доверие к вакцинации, а действия украинских властей в рамках борьбы с пандемией позиционируют как наступление на права человека, призывают добиваться послаблений путем массовых протестов;

. По словам первого замсекретаря СНБО, уже сейчас через социальные сети, подконтрольные медиа и агентов влияния российские спецслужбы пытаются подорвать доверие к вакцинации, а действия украинских властей в рамках борьбы с пандемией позиционируют как наступление на права человека, призывают добиваться послаблений путем массовых протестов; масштабную дискредитацию украинских чиновников по разным обвинениям: «попадание под тотальный контроль Запада, причастность к коррупционной деятельности и даже принадлежность к агентуре российских спецслужб»;

по разным обвинениям: «попадание под тотальный контроль Запада, причастность к коррупционной деятельности и даже принадлежность к агентуре российских спецслужб»; подстрекательство праворадикальных сил на активную борьбу (в т.ч. протестную и уличную) — массовые спекуляции на текущих проблемах, позиционирование их как результат некомпетентности украинской власти и пренебрежение ею национальными интересами государства), а также «нагнетание истерии вокруг неизбежного государственного переворота в Украине уже в первом полугодии 2022 года»;

(в т.ч. протестную и уличную) — массовые спекуляции на текущих проблемах, позиционирование их как результат некомпетентности украинской власти и пренебрежение ею национальными интересами государства), а также «нагнетание истерии вокруг неизбежного государственного переворота в Украине уже в первом полугодии 2022 года»; использование военной силы. «Реальное привлечение ВС РФ возможно скорее всего лишь после того, как будет создана общая картинка тотальной дестабилизации и запущены процессы фрагментации Украины. С другой стороны, постоянные военные маневры вблизи границ Украины и угроза проведения наступательных операций (локальных, масштабных, в том числе с использованием территории Беларуси) постепенно превращаются в инструмент постоянной поддержки атмосферы нервозности в Украине. При этом граница между шантажом угрозой наступления и реальной подготовкой к нему размывается, а повод для военной агрессии может быть найден в любой момент», — подчеркивает Демченко;

«Реальное привлечение ВС РФ возможно скорее всего лишь после того, как будет создана общая картинка тотальной дестабилизации и запущены процессы фрагментации Украины. С другой стороны, постоянные военные маневры вблизи границ Украины и угроза проведения наступательных операций (локальных, масштабных, в том числе с использованием территории Беларуси) постепенно превращаются в инструмент постоянной поддержки атмосферы нервозности в Украине. При этом граница между шантажом угрозой наступления и реальной подготовкой к нему размывается, а повод для военной агрессии может быть найден в любой момент», — подчеркивает Демченко; манипулирование ситуацией безопасности на линии соприкосновения и «разыгрывание карты российских граждан» на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях через массовую «добровольно-принудительную» раздачу российских паспортов местным жителям, а также активная кампания по позиционированию Украины как «государства-террориста».

Первый заместитель секретаря СНБО прогнозирует, что возможные пики обострения могут быть в период с ноября 2021 по апрель 2022 года.



«Таким образом, формируется фон для дестабилизации ситуации в южных и восточных регионах Украины, пик которой, по замыслу российских "стратегов", может приходиться или на ноябрь-декабрь 2021 года (конвергенция энергетических, пандемических, социально-политических факторов, а также соблазн спровоцировать "газовый коллапс" в ЕС для ускорения сертификации "Северного потока-2"), или на февраль-апрель 2022 года (более вероятный вариант, когда "точка кипения" украинцев под влиянием всех гибридных действий РФ может быть самой высокой)», — полагает Демченко.



Он подчеркивает, что сегодняшний потенциал Украины на порядок больше, чем был в начале 2014 года, и речь идет не только об уровне боеспособности украинской армии и готовности спецслужб Украины.



«Учитываем беспрецедентный на сегодня уровень поддержки Украины со стороны международных партнеров. Собственно, это и продемонстрировала реакция США и НАТО на факты нынешней необычной активности ВС РФ в приграничных с Украиной районах», — добавил Руслан Демченко.