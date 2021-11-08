От давления до военного вторжения. Арестович озвучил возможные причины маневров войск РФ у границы

Природа маневров российских войск у границы Украины пока непонятна, однако в среде украинских и западных военных аналитиков есть два мнения относительно ситуации. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«Там происходит очень специфическая ситуация. Группировка российских войск, сформированная в апреле этого года вокруг наших границ, не изменилась в численность. Но за эти полгода она на два-три раза приходила в движение. То есть те части и подразделения, которые находятся на наших границах, маневрировали — изображали отход в пункты постоянной дислокации потом возвращение и так далее. С середины октября начались примерно те же самые маневры. Природа этих маневров пока непонятна», — сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24» в воскресенье вечером.



По его словам, первая точка зрения заключается в том, что эти маневры — элемент давления на Украину.



«Есть обоснованное мнение, что на фоне энергетических проблем, которые зреют в Украине, во всем мире, в Европе, на фоне проблем с вакцинацией — антиковидной кампанией, которую ведет, в частности, Российская Федерация у нас и в Молдове с одинаковыми плакатами, — осуществляется давление на руководство Украины, на народ Украины, на западных партнеров с целью продемонстрировать еще и военную угрозу. Подорвать доверие населения к руководству, которое якобы не может остановить войну или не готово к военному вторжению. И, таким образом, сдвинуть нас в вопросах проведения новой встречи в Нормандском формате и так далее», — сказал Арестович.



Однако он озвучил и второе мнение, согласно которому подобные маневры могут создать ситуацию, когда будут сформированы ударные группировки. «И конфликт может перерасти в полномасштабное вторжение. Вернее эти маневры могут перерасти в полномасштабное вторжение и это может произойти достаточно быстро — в течение месяца-двух», — отметил Арестович.



По его словам, украинская разведка сейчас работает в усиленном режиме и взаимодействует с разведслужбами партнеров для того, чтобы точно ответить на вопрос, что происходит у границы. Также Арестович отрицает, что Киев не согласовывает свою позицию с Вашингтоном в данном вопросе.



«Правительственная комиссия Украины завтра вылетает в Вашингтон. Насколько мне известно, там будет решаться этот вопрос», — сообщил Арестович. Он напомнил, что это двустороння комиссия во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой это комиссия двусторонняя, о которой президент Владимир Зеленский договорился еще в августе во время визита в США.

В конце октября The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».



Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения СМИ о концентрации войск РФ на границе с Украиной. Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».



В Офисе президента Украины нет подтверждений информации американских СМИ о новом скоплении российских войск вблизи границ страны. Вместе с тем украинская разведка зафиксировала вблизи украинской границы и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса сосредоточение группировки российских войск общей численностью около 90 тысяч человек. Украинская сторона считает это элементом политического давления.



Тема Украины обсуждалась во время визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса на прошлой неделе.