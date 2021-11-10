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Украина усилит охрану границы с Беларусью, чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов

10 ноября 2021, 17:49

Украина усилит охрану границы с Беларусью, чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов

Украина примет меры по усилилению охраны государственной границы с Беларусью на фоне мигрантского кризиса. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге в среду.

«Мы готовимся к сценариям, подобным ситуации на польско-белорусской границе. Мы сегодня принимаем решение об усилении присутствия Государственной пограничной службы на украинско-белорусской границе. Были определены наиболее вероятные участки для массового скопления мигрантов на территории государственной границы и также будет проведено усиление охраны государственной границы силами Национальной гвардии и Национальной полиции Украины», — заявил он.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время для охраны границы также будут привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы в том числе провести обучение по взаимодействию этих подразделений.

Монастырский заявил, что ответ правоохранителмй в отношении нелегальных мигрантов будет «достаточно жестким, четким, корректным, в рамках закона, который регламентирует защиту государственной границы».

На польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в Евросоюз. 8 ноября они разбили палаточный городок и периодически совершают попытки силового прорыва через границу.

Ранее сообщалось, что Беларусь удвоила количество рейсов с Ближнего Востока, которыми организованно переправляет нелегалов для дальнейшего их вытеснения в Польшу и Литву.

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