В ТКГ обсудили обеспечение Луганской ТЭС российским углем

В Трехсторонней контактной группе обсудили вопрос о возможном разблокировании Россией поставок антрацитового угля на Луганскую ТЭС (город Счастье Луганской области). Об этом сообщила педставительница украинской делегации в ТКГ Виктория Страхова по результатам переговоров.



Она напомнила, что из-за особенностей логистического размещения Луганской ТЭС поставка энергетического угля туда возможна только из РФ. Предприятие, в свою очередь, питает электроэнергией Попаснянский водоканал, который обеспечивает водой жителей по обе стороны линии разграничения.



По итогу встречи в ТКГ Страхова выразила надежду на возобновление Россией поставок угля.



«Импорт антрацита из РФ квотируется — поэтому подняла вопрос о приоритетности квот для ЛуТЭС. Испытываю сдержанный оптимизм, но как понимаю, с моим российским визави мы достигли взаимопонимания, что благополучие луганчан по обе стороны линии разграничения — это наша общая цель», — написала она в Фейсбук.



С 1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля в Украину.