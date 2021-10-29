В РФ назвали причину прекращения поставок энергетического угля в Украину

В Минэкономразвития РФ заявили, что прекращение поставок энергетического угля в Украину с 1 ноября связано с растущим спросом на уголь, использующимся для нужд энергетики. Об этом сообщает «РБК-Украина».



«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — заявили в ведомстве.



При этом в Минэкономразвития РФ добавили, что в ноябре «с учетом продолжающихся поставок иных марок угля российские поставщики поставят более половины всего угля, поставляемого в Украину».

Россия с 1 ноября остановит поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постный).