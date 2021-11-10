Жителям Донбасса выплатили еще 19,6 миллионов гривен компенсаций за разрушенное жилье

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в ноябре выплатило 19,6 млн гривен компенсаций за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе.



По информации пресс-службы Минреинтеграции, эти деньги получили 75 жителей Донецкой области и четверо жителей Луганщины.



В Минреинтеграции уточнили, что распределение бюджетных средств проводят пропорционально количеству пострадавших по областям.



«Отметим, что денежная компенсация выплачивается в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявлений на выплату компенсации. При наличии заявлений, поданных в один день, приоритетность предоставляется пострадавшим, жилье которых было разрушено ранее», — пояснили в министерстве.



Всего в течение 2021 года 274 жителя Донецкой области и 32 жителя Луганской области получили денежную компенсацию за разрушенное жилье на общую сумму 75 млн гривен.



А в целом с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 389 пострадавшим на общую сумму 93,8 млн гривен.

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