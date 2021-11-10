Украина и США подписали новую Хартию стратегического партнерства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали Хартию стратегического партнерства Украина-США, которая определяет основные направления двусторонних отношений в ключевых сферах.



Церемония подписания состоялась в здании Государственного департамента США в Вашингтоне, передает «Укринформ».



«Хартия — это стратегический документ. Он на десять лет будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и Соединенными Штатами. То есть, теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но Хартия будет продолжать действовать», — сказал Кулеба.



Обновленная Хартия заменит аналогичный документ, который Украина и США заключили в 2008 году. Редакция 2021 года имеет ряд отличий, прежде всего связанных с новыми реалиями, в частности, агрессией России против Украины.

Так, США подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Предполагается расширение двустороннего взаимодействия с целью усиления безопасности в Европе и Черноморском регионе, а также для укрепления энергетической безопасности.



Хартия также закрепляет поддержку Соединенными Штатами стремления Украины к ее членству в европейских и евроатлантических институтах. Документ положительно оценивает проведение важных реформ в Украине. Кроме того, в обновленной Хартии закреплена поддержка плана трансформации украинской экономики, что предполагает модернизацию ключевых секторов и привлечение инвестиций.