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Блинкен предостерег РФ от повторения ошибки 2014 года по отношению к Украине

10 ноября 2021, 22:14

Блинкен предостерег РФ от повторения ошибки 2014 года по отношению к Украине

США обеспокоены военной активностью России вблизи границы Украины. В то же время у Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

«Как я говорил, мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России вблизи Украины. Мы также находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами», — сказал госсекретарь США.
По словам Блинкена, США надеются на то, что Россия не повторит ошибку, которую она совершила в 2014 году по отношению к Украине.

«У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку и попытается заново сделать то, что она сделала в 2014 году», — сказал госсекретарь США.

Он отметил, что Штаты продолжают поддерживать деэскалацию в регионе и разрешение конфликта на востоке Украины дипломатическими методами.

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