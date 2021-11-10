Блинкен предостерег РФ от повторения ошибки 2014 года по отношению к Украине

США обеспокоены военной активностью России вблизи границы Украины. В то же время у Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы.



Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.



«Как я говорил, мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России вблизи Украины. Мы также находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами», — сказал госсекретарь США.

По словам Блинкена, США надеются на то, что Россия не повторит ошибку, которую она совершила в 2014 году по отношению к Украине.



«У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку и попытается заново сделать то, что она сделала в 2014 году», — сказал госсекретарь США.



Он отметил, что Штаты продолжают поддерживать деэскалацию в регионе и разрешение конфликта на востоке Украины дипломатическими методами.