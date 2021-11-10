Россия стягивает войска: Что происходит у границ Украины?

Фото: Военное обозрение

В первых числах ноября сразу несколько американских изданий заявили о скоплении и передвижении российских военных у границы с Украиной. В то же время в министерстве обороны Украины не увидели в этом новой угрозы, поскольку Россия постоянно держит на украинских границах определенный военный контингент. Что происходит — ситуацию вместе с экспертами анализировали журналисты «Новостей Донбасса».



Переброска войск



Американские СМИ опубликовали спутниковые снимки полевого лагеря с техникой в районе города Ельня Смоленской области, что примерно в 300 километрах от границы с Украиной.



В министерстве обороны США отреагировали на эти сообщения заявлением, что следят за развитием ситуации.



«Мы проводим тщательный мониторинг в этом регионе, как делали это и ранее. Любая эскалация или агрессивные действия вызывают большую обеспокоенность у Соединенных Штатов. Мы продолжим и дальше поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины», — заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.



На снимках, сделанных компанией Maxar Technologies, — и российские танки, и бронетанковые части, и самоходная артиллерия, и наземные войска.

Бронетанковые части и другая военная техника в Ельне, Россия. Фото: Maxar Technologies

Эксперт сообщества независимых блогеров-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов отмечает, что по всем признакам, недалеко от украинских границ собрались зимовать основная техника 41-й армии и четвертая танковая дивизия.



«И это вызывает определенное беспокойство. Но здесь нет такого, как это было весной, когда целые две общевойсковые армии были переброшены из Сибири и Северного Кавказа в район Воронежа и аннексированный Крым», — говорит Михайлов.



Эксперт подчеркивает, что весной этого года независимые военные эксперты забили тревогу еще и потому, что в оккупированный Крым поехала 76-я псковская десантная дивизия. По данным CIT, летом 2014 года она скрытно зашла на Донбасс, после чего украинские военные понесли большие потери — достаточно вспомнить Иловайский котел. Российские военные учения прошли, псковских десантников у границ с Украиной пока не видно, но остались другие подразделения.



Белорусский вариант



Военные эксперты, в свою очередь, обращают внимание, что Ельня находится не только вблизи Украины, но еще и Беларуси, с которой Россия в сентябре проводила учения «Запад-2021». Об этом же заявили и в Кремле. Но настораживает как раз то, что после учений Москва не вернула часть своей армии обратно в Сибирь.



«Ельня — это даже ближе к белорусской границе, чем к украинской. Есть много версий, почему это произошло. Наша версия — они переместились туда, потому что там есть структура для обслуживания и ремонта техники», — поясняет Кирилл Михайлов.



Но есть и другие версии. Например, что Россия могла перебросить войска для вмешательства в дела Беларуси — как внутренние, так и внешние.



«Нельзя исключать возобновления протестов в Беларуси, того, что белорусские силовики в ходе нового всплеска протестов утратят контроль над ситуацией и России просто придется поступать, как поступал до этого Советский Союз, когда вводились войска в Чехословакию, Венгрию и так далее», — говорит эксперт CIT.



Реакция Украины



Тем временем в украинском министерстве обороны даже слегка удивлены такому ажиотажу в СМИ и обеспокоенности Пентагона. Ведь российские войска с самого начала оккупации Крыма и части Донбасса стоят и передвигаются у границ с Украиной.



Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Российская Федерация постоянно держит вдоль украинской границы группировку войск».



«И эпизодически — у нас продолжается война — Российская Федерация проводит мобилизационные действия с целью психологического давления и часто совмещает их с командными учениями. Сейчас мы наблюдаем такую же ситуацию, и почему к ней привлечено внимание именно в данный момент… Это продолжается постоянно мы не можем говорить, что у нас есть какой-то перманентный или стабильный период», — заявила Маляр.



Прогноз ситуации



На словах же Россия внушает Украине и международному сообществу, что не угрожает никому, а напротив, даже готова к переговорам «нормандской четверки».



По словам директора Центра политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, такая встреча может состояться весной будущего года во Франции.



«Судя по официальной информации, Россия как бы не против провести встречу на высшем уровне, но весной. Называется в качестве возможной даты март будущего года и Франция. Что важно — это накануне президентских выборов во Франции. И еще более важный момент — весной после тяжелой зимы, которую нам предстоит пережить с рисками энергетического кризиса», — подчеркивает политолог.



Но гарантий того, что «нормандская встреча» все же состоится — нет. А процесс переговоров продолжает находиться в стагнации, стороны не хотят отступать от своих подходов.



«Украина и Россия не готовы менять свою позицию и отступать от своих идей, подходов к разрешению конфликта на Донбассе. А со стороны Запада есть ожидающая позиция, а с другой стороны, они, условно говоря, не готовы к серьезной кампании давления на РФ, которая заставила бы изменить позицию РФ. Они не готовы предоставлять серьезное вооружение Украине, которое бы убедило Россию, что давление не сработает. Они не готовы давить экономически, санкционно. Поэтому сформировавшийся статус с 2015-го года продолжит существовать и в дальнейшем», — считает главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.



Согласно последним данным разведки Минобороны Украины, по стостоянию на 1 ноября вблизи украинской границы со стороны РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса расположены около 90 тысяч российских военных.



