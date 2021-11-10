В ОБСЕ сообщили об ухудшении ситуации на Донбассе

На линии соприкосновения на Донбассе еще больше ухудшилась ситуация с безопасностью. Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен.



Он привел данные СММ ОБСЕ — в последнюю неделю октября наблюдатели зафиксировали наибольшее количество нарушений режима прекращения огня начиная с июля 2020 года.



«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения еще более ухудшилась. С момента последнего заседания ТКГ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6746-и нарушениях режима прекращения огня, включая 1451 взрыв», — констатировал он.



«Наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами, вызывает опасения ввиду риска дальнейшей эскалации», — подчеркнул посол.



Наряду с ростом случаев обстрелов также выросло количество ограничений, с которыми сталкивается миссия ОБСЕ на Донбассе. За последние 2 недели патрули СММ в 37 случаях сталкивались с препятствования ми в работе, два из которых произошли на подконтрольной правительству территории.

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