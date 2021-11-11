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«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия

11 ноября 2021, 16:02

«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия

Группировка «ДНР» впервые примет трехлетний бюджет для подконтрольной ей территории. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин во время «большого интервью» 11 ноября.

«Мы сейчас, впервые за годы существования республики, будем планировать свой бюджет на три года. Наш бюджет будет с 2022 по 2024 годы», — заявил он.

По словам Пушилина, «это позволит более детально, комплексно, сбалансированно подойти к развитию той или иной отрасли, запланировать ту или иную расходную часть».

Он добавил, что, по предварительным данным, доходы бюджета 2021 года несколько превысят плановые показатели. Пушилин связал это с «самоотдачей наших предпринимателей», а также запуском ЮГМК «Южного горно-металлургического комплекса».

Примечательно, что ранее «Радио Свобода» со ссылкой на украинскую разведку сообщила, что правительство России утвердило «Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы». Этот документ посвящен подконтрольным «ДНР» и «ЛНР» территориям. Как отмечалось, в течение трех лет РФ выделит на социально-экономические потребности неподконтрольной Украине части Донбасса более 900 миллиардов рублей (около 330 миллиардов гривен).

До 2016 года бюджет группировки «ДНР» формировался помесячно. Впоследствии удалось перейти на поквартальное планирование. В 2019 году «ДНР» впервые приняла годовой бюджет. При этом бюджет, как и в предыдущие годы, не был обнародован, это объясняли «военной ситуацией». Размер бюджетов «ДНР» и «ЛНР», а также их формирование остается закрытой информацией.

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