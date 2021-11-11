В Раде призвали упростить подтверждение уровня образования жителей ОРДЛО

Правительству Украины необходимо разработать порядок подтверждения уровня образования для людей, получивших образование на неподконтрольной Украине части Донбасса.



Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрий Лубинец во время презентации правительственной Стратегии реинтеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).



Он напомнил, что для Крыма разработана система прохождения аттестации, а для ОРДЛО — нет.Лубинец подчеркнул, что речь не идет о признании «дипломов», выданных в оккупации.



«Но если для ВПЛ с Крыма разработан отдельный порядок признания образования на территории Крым, то почему подобный порядок не может быть применен к жителям Донецкой и Луганской области?» — отметил глава комитета Рады.



Он пообещал, что министр образования Сергей Шкарлет будет вызван на заседание комитета для дачи пояснений.



По словам Лубинца, порядок признания образования для жителей ОРДЛО поможет преодолеть дефицит кадров, в частности, в медицинской сфере.



Накануне с аналогичной инициативой выступили представители Коалиции общественных правозащитных и гуманитарных организаций.