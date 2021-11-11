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Лукашенко заявил, что мигрантам на границу пытаются перебросить оружие с Донбасса

11 ноября 2021, 17:41

Лукашенко заявил, что мигрантам на границу пытаются перебросить оружие с Донбасса

Мигрантам, которые скопились на польско-белорусской границе, пытаются перебросить оружие. Об этом на совещании с руководством Совета министров Беларуси заявил Александр Лукашенко, передает «Белта».

«Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет — мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с [президентом РФ Владимиром] Путиным разговаривали на эту тему — с Донбасса», — заявил Лукашенко.

Он утверждает, что оружие передают якобы для подготовки провокаций.

«Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды — это вояки. И когда они (польская сторона — "Белта") их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация — и военный конфликт», — заявил Лукашенко.

При этом он не уточнил, кто именно перебрасывает в охраняемый белорусскими властями лагерь беженцев оружие.

На польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в Евросоюз. 8 ноября они разбили палаточный городок и периодически совершают попытки силового прорыва через границу.

Ранее сообщалось, что Беларусь удвоила количество рейсов с Ближнего Востока, которыми организованно переправляет нелегалов для дальнейшего их вытеснения в Польшу и Литву.

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