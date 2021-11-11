Зарплаты нет с апреля: Из ковидного отделения больницы в Мангуше уволились медработники

Из ковидного отделения Мангушской больницы уволились медицинские работники. Теперь больных отсюда везут на лечение в Мариуполь, передает «Суспільне».



25 октября 11 медицинских работников инфекционного отделения уволились, и в настоящее время остались три младшие медсестры.



«В отделении будет один человек, который будет следить за отделением. Многое ценного, концентраторы и техника — будем присматривать», — рассказала младшая медицинская сестра инфекционного отделения Зоя Джансис.



8 ноября выписали последних больных, говорит заведующая инфекционным отделением Наталья Дорога.



«Это — три человека под наблюдением семейного врача, в удовлетворительном состоянии. Двух больных перевели в отделение городской больницы № 9 города Мариуполь, для лечения, учитывая тяжесть состояния», — пояснила она.



Медсестра Лариса Полякова рассказала, что медики уволились из-за невыплаты зарплаты. По ее словам, деньги задерживают с апреля, в прошлом месяце выплатили 1 тыс. гривен зарплаты за июнь.



«Нам обещали 300% ковидных, но в это никто не верил, что их платили бы, потому что с такой задолженностью откуда им взять», — говорит медсестра.



Всего в Мангушской больнице 8 отделений, где работает около 200 сотрудников. По состоянию на 11 ноября задолженность по заработной плате составила около 4 млн гривен. По словам исполняющей обязанности директора Мангушской больницы Илоны Кислицкой, долги образовались из-за малого количества пациентов в больнице.



«Сколько людей мы пролечили — отчет отправили в НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины — Ред.), столько нам НСЗУ по своим тарифам и заплатила», — объяснила Кислицкая.



По ее словам, сейчас ищут медицинский персонал, чтобы продолжать лечение больных ковидом.